Praten en pitchen: hoe Nederlanders poot aan de grond krijgen op grootste techbeurs

Doorbreken op de Amerikaanse markt: dat is het doel van de tientallen Nederlandse bedrijven die vanaf vandaag op de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas staan. Het jaarlijkse tech-evenement vindt dit jaar deels digitaal plaats. Een van de Nederlandse bedrijven in Las Vegas is de Tovertafel. Zij verkopen projectors waarmee interactieve beelden op een tafel kunnen worden getoond. Mensen met vergaande dementie kunnen daarmee spellen doen, waardoor hun hersenen worden gestimuleerd. "Wij hebben tot nu toe onze projectors in veertien landen verkocht, het merendeel in Europa", zegt Sjoerd Wennekes. "We zijn nu bezig met Canada en de Verenigde Staten en hopen op CES in contact te komen met techpartners, distributiepartners en innovatieve zorgbedrijven."

Daniël Oosterwaal van TrueKinetix, dat fietsen voor binnen verkoopt. - NOS

Veel van de Nederlandse bedrijven op CES deden mee aan een trainingsprogramma, georganiseerd vanuit verschillende Nederlandse ministeries. Daarvoor zijn dit jaar 70 Nederlandse bedrijven uitgenodigd. "We kregen bijvoorbeeld een pitchtraining, zodat we krachtig ons punt kunnen maken", zegt Daniël Oosterwaal van TrueKinetix, dat fietsen voor binnen verkoopt. "Europeanen zijn bijvoorbeeld wat meer bescheiden, maar in Amerika moet je meer 'op zijn Amerikaans' pitchen." Die tip kreeg ook Wennekes van de Tovertafel. "Wij richten ons vooral op het verbeteren van het leven van mensen met dementie, maar in Amerika is het ook belangrijk dat je product commerciële waarde heeft. Dat doe je bijvoorbeeld door ook te vertellen dat ons product de werkdruk van het personeel in een verzorgingstehuis verlicht."

Picoo, een bedrijf dat computerspelletjes verkoopt waarmee kinderen buiten kunnen spelen, staat voor de tweede keer op de beurs. Zij zijn van plan het dit keer heel anders aan te pakken. "De beurs is een groot circus en er komt heel veel op je af", zegt Iris Soute van Picoo. "In het begin vertelden we nog iedereen ons hele verhaal en kwamen we er pas na een half uur achter dat het een andere startup was, die gewoon even kwam buurten. Nu heb ik geleerd iedereen snel te vragen wat iemand op de beurs doet, zodat je je verhaal daarop af kan stemmen."

Picoo - Picoo