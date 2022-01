Wekdienst 5/1: Grootste techbeurs van start • Jetten en Kuipers op gesprek bij Rutte

Eerst het weer: Er trekken vanuit het noorden buien over het land met daarbij hagel en lokaal onweer. Het waait flink en met name in het noordwesten zijn zware windstoten van 75 tot 90 km/uur mogelijk. De temperatuur stijgt naar 5 tot 7 graden.

Goedemorgen! In Las Vegas gaat de grootste techbeurs ter wereld van start en in Den Haag ontvangt formateur Rutte de beoogde ministers van Volksgezondheid (Ernst Kuipers) en Klimaat en Energie (Rob Jetten).

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Formateur Mark Rutte spreekt weer met kandidaat-bewindslieden voor zijn nieuwe kabinet. De gesprekken worden tot en met morgen gevoerd in het Logement in Den Haag, waar ook de formatieonderhandelingen plaatsvonden. Vandaag ontvangt Rutte onder anderen Ernst Kuipers, beoogd minister van Volksgezondheid, en Rob Jetten, beoogd minister voor Klimaat en Energie.

Het Kenniscentrum Veiligheid NL presenteert de jaarlijkse cijfers over het aantal vuurwerkslachtoffers, die rond de jaarwisseling binnenkwamen bij de spoedeisende hulpen en huisartsenposten. Een jaar geleden was dat aantal met een derde gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor, hoogstwaarschijnlijk het gevolg van het vuurwerkverbod.

De Amerikaanse minister Garland van Justitie houdt een toespraak in het kader van de herdenking van de bestorming van het Capitool, donderdag een jaar geleden. Volgens Amerikaanse media zal hij uitleg geven over het onderzoek naar de bestorming en de vervolging van de verdachten van de rellen.

De grootste techbeurs ter wereld gaat van start: de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas. Het jaarlijkse evenement vindt dit jaar vanwege de coronapandemie deels digitaal plaats en is een dag ingekort. Tientallen Nederlandse bedrijven zijn aanwezig op de CES.

Wat heb je gemist?

De regering van Kazachstan is afgetreden in reactie op de massale protesten die waren uitgebroken tegen een stijging van de prijs voor vloeibaar petroleumgas (lpg). President Tokajev heeft bekendgemaakt dat hij het ontslag van de regering accepteert.

Het aftreden volgt op een onrustige nacht, waarin op verschillende plaatsen tot in de vroege uurtjes is betoogd tegen de prijzen van het vloeibare gas. Op Nieuwjaarsdag steeg de prijs van lpg plots van 50 à 60 Kazachse tenge (10 à 12 eurocent) naar 120 tenge (24 eurocent) per liter lpg. Dat leidde tot grote verontwaardiging bij veel Kazachen, die veelal in auto's met een lpg-tank rijden.

Ander nieuws uit de nacht: