Droom komt uit voor bondscoach Menzo: 'Altijd met Suriname en voetbal bezig geweest'

"Als je daar continu mee bezig bent en je nu op het hoogste niveau je dienst kun bewijzen, dan is dat een droom", legt Menzo, geboren in Paramaribo en op jonge leeftijd naar Nederland verhuisd, zijn keuze uit vanaf Aruba.

"Ik ben vijftien jaar voorzitter geweest van de Stichting Suriprofs, waar we met Surinaamse spelers en veel vrijwilligers werk hebben verzet om een dubbel paspoort te kunnen realiseren. Dat was toen niet gelukt, maar nu is het op een andere manier wel gelukt."

Het is een droom die uitkomt voor Stanley Menzo, zijn aanstelling als bondscoach van Suriname . "Het is iets waar ik altijd mee bezig ben geweest: Suriname en het voetbal in Suriname", vertelt Menzo.

Diverse spelers kozen voor het Surinaamse elftal, zoals Warner Hahn (Go Ahead), Ridgeciano Haps (Venezia) en Sean Klaiber (Ajax). Maar zowel in de WK-kwalificatie als op de Gold Cup afgelopen zomer kon de ploeg zich nog niet meten met de gevestigde orde.

Surinaamse spelers kritisch

De vorige bondscoach, Dean Gorré, werd afgelopen zomer ontslagen omdat de doelstellingen niet werden behaald. Maar de spelersgroep was niet te spreken over de manier waarop dat ging. In een statement die de selectie naar buiten bracht, bleek dat die niet op de hoogte was gesteld over het aanstaande ontslag.

"Wij willen heel duidelijk benadrukken dat er geen enkel overleg heeft plaatsgevonden of informatie is gedeeld met de spelersgroep. De gehele selectie staat pal achter trainer Gorré", stond onder meer in het statement. Ook waren de spelers zeer kritisch over de werkomstandigheden rondom de deelname aan de Gold Cup.

Ze spraken bijvoorbeeld over "geen goede hotels, kleding die niet goed zit of niet beschikbaar is en trainingsvelden die niet geregeld waren". Ook zeiden de spelers dat de voeding "uitermate slecht" was. "Zelfs zo slecht dat spelers elke keer buiten het hotel moesten eten".