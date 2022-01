Schouten nu vooral sterker in het hoofd: 'Dacht altijd dat anderen beter waren'

"Vier jaar geleden ging ik echt ten onder aan de druk", vertelt Schouten over de massastart in Pyeongchang, waar ze in 2018 brons pakte. "Nu totaal niet. Op het OKT heb ik de tickets binnengehaald die ik echt wilde. Ik deed wat ik moest doen en dat geeft een goed gevoel."

Schouten excelleert dit seizoen op de 3.000 en 5.000 meter, verbetert baanrecords en Nederlandse records. Over een maand maakt ze vier keer kans (ook op de massastart en ploegenachtervolging) op een gouden olympische medaille in Peking.

NOS Sport blikt vlak na de jaarwisseling vooruit op grote sportevenementen in 2022. Vandaag: schaatsster Irene Schouten en de Olympische Spelen in Peking.

Alles is mogelijk voor Schouten in Peking, maar hardop dromen doet ze niet - NOS

Wat is er in die vier jaar dan veranderd, waardoor het zowel vorig jaar als dit seizoen uitstekend gaat met de schaatsster die de afgelopen jaren vooral uitblonk op de marathons en op de massastart? "Ik ben sterker in mijn hoofd. Als iemand knetterhard rijdt in de rit voor mij, moet ik daarmee omgaan. Dat leer je eigenlijk alleen door het te ervaren."

"Ik heb gewoon écht een hekel aan verliezen. Dat is het. Soms denk ik: had ik dat gevoel maar niet, maar uiteindelijk maakt het mij wel beter."

Zelf aan de slag

Schouten praatte de afgelopen jaren veel met een mentale coach. "Ik moest zelf heel veel praten en dat vind ik niet leuk. Het liefst had ik dat die coach zei: 'je moet dit doen en dan is het klaar'. Maar, je moet er zelf mee aan de slag. Dingen uitproberen bij wedstrijden bijvoorbeeld."

"Ik onderschatte mezelf altijd. Dan reed ik in trainingen wel een hoog niveau, maar in mijn hoofd dacht ik altijd: de anderen zijn beter. Heel raar en dat moest er echt uit. Als je het dan in wedstrijden laat zien, krijg je ook vertrouwen. Dat is echt een proces."