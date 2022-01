Regering Kazachstan treedt af na zeldzaam massaprotest tegen hoge brandstofprijs

Het protest dat ontstond in de zuidelijke stad Zjanaozen, breidde zich binnen drie dagen uit naar de rest van het autoritair geregeerde land. Gisteravond riep president Tokajev de noodtoestand uit in de grootste stad Almaty, waar betogers en de oproerpolitie slaags waren geraakt, en in de zuidelijke provincie Mangistaw. Ook werd daar een avondklok ingesteld.

Het aftreden volgt op een onrustige nacht, waarin op verschillende plaatsen tot in de vroege uurtjes is betoogd tegen de prijzen van het vloeibare gas. Op Nieuwjaarsdag steeg de prijs van lpg plots van 50 à 60 Kazachse Tenge (10 à 12 eurocent) naar 120 tenge (24 eurocent) per liter lpg. Dat leidde tot grote verontwaardiging bij veel Kazachen, die veelal in auto's met een lpg-tank rijden.

De regering van Kazachstan is afgetreden in reactie op de massale protesten die waren uitgebroken tegen een stijging van de prijs voor vloeibaar petroleumgas (lpg). President Tokajev heeft bekendgemaakt dat hij het ontslag van de regering accepteert.

Het Kazachse ministerie van Binnenlandse Zaken meldt dat er in verschillende steden zo'n 200 betogers zijn opgepakt voor aanvallen op overheidsgebouwen. Verder zijn volgens de autoriteiten 95 politieagenten gewond geraakt. Hoeveel demonstranten zijn verwond, is nog onduidelijk.

'Wegwezen oude man'

President Tokajev heeft gisteravond nog geprobeerd om de gemoederen te sussen door de prijsverhogingen van lpg deels terug te draaien, maar veel demonstranten eisten inmiddels het aftreden van de regering. Gisteravond ging in Telegramgroepen met demonstranten al het gerucht dat dat vandaag zou kunnen gebeuren.

Ook werd duidelijk dat het protest voor veel demonstranten verder ging dan hun woede over de lpg-prijzen. In Almaty, waar onder meer traangas is ingezet tegen demonstranten, waren leuzen te horen als "wegwezen oude man". Daarmee wordt verwezen naar Tokajevs voorganger en mentor Nazarbajev (81), een belangrijke bondgenoot van de Russische president Poetin.

Nazarbajev regeerde het land tussen 1989 tot 2019 als absoluut heerser en wees Tokajev aan het einde van zijn bewind aan als zijn opvolger. Hij is tegenwoordig voorzitter van de Veiligheidsraad van Kazachstan en oefent in die rol op de achtergrond nog altijd veel macht uit.

Brandstofprijs gereguleerd

Nu de regering is afgetreden, heeft Tokajev de eerste vicepremier Smajlov aangewezen als interim-premier. De rest van het kabinet blijft in functie tot een nieuwe regering is gevormd. Of de demonstranten genoegen nemen met dit aftreden is nog onduidelijk.

Tokajev heeft verder aangekondigd dat de regering de prijzen van brandstof en andere producten met "sociaal belang" gaat reguleren. Hij zegt zelf dat hij vanochtend de situatie in Almaty en Mangistaw ziet verbeteren. Of dat echt zo is, is onduidelijk. Het internet in delen van het land is afgesloten.

Protesten komen zelden voor in Kazachstan, dat met harde hand wordt geleid, en demonstraties op deze schaal zijn nog zeldzamer. Voor iedere betoging moet normaal gesproken goedkeuring worden gegeven, maar die wordt vrijwel nooit gegeven. Mensenrechtenactivisten zijn de afgelopen jaren veroordeeld tot lange celstraffen in het land.