Colombiaanse oud-militair in VS aangeklaagd voor moord op president Haïti

Een van de hoofdverdachten van de moord op de Haïtiaanse president Moïse is in de Verenigde Staten aangeklaagd. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie bekendgemaakt. De Colombiaanse oud-militair Mario Palacios wordt ervan verdacht dat hij deel uitmaakte van de groep van ongeveer twintig mannen die de president afgelopen juli in zijn woning in Port-au-Prince heeft vermoord.

Palacios werd afgelopen oktober in Jamaica opgepakt en zou maandag terugvliegen naar Colombia. Bij een tussenlanding in Panama werd hij echter door Interpol ingelicht dat hij werd uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Diezelfde avond was hij in Miami, waar hij voor de Amerikaanse rechter verscheen.

Uit een aanklacht die na zijn uitlevering is vrijgegeven, blijkt dat Palacios in oktober al sprak met de Amerikaanse autoriteiten. Toen zou hij hebben verteld dat hij was ingehuurd om Moïse op te pakken, omdat er een arrestatiebevel tegen hem was uitgevaardigd. Een dag voor de president werd vermoord, zou hij zijn ingelicht dat het in werkelijkheid ging om een moordoperatie.

Levenslang

Het kantoor van de Haïtiaanse premier Henry, die op Nieuwjaarsdag zelf een moordaanslag overleefde, reageert met goedkeuring op het nieuws over de arrestatie. "Premier Ariel Henry wil dat het recht zegeviert na de kwaadaardige moord op Jovenel Moïse", zegt een woordvoerder.

Oud-premier Joseph vindt de arrestatie van Palacios "een stap in de goede richting". Hij hoopt wel dat de Colombiaan uiteindelijk wordt uitgeleverd aan Haïti zodat hij daar bestraft kan worden.

Sinds de moord zijn ruim veertig mensen opgepakt op verdenking van betrokkenheid. Palacios hangt in de Verenigde Staten maximaal een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd.