De Pauw na één seizoen alweer weg bij vrouwen van FC Twente

Robert de Pauw gaat na één seizoen alweer weg bij het vrouwenelftal van FC Twente. Afgelopen zomer nam hij het stokje bij de landskampioen over van de Duitse succescoach Tommy Stroot.

"We hebben vorig jaar afgesproken dat ik voor een jaar zou tekenen en dat er in de winterstop een evaluatie plaats zou vinden. Tijdens dit gesprek hebben we gekeken of de verwachtingen zijn uitgekomen die we van elkaar hadden", zegt de Pauw.

"Dit is niet helemaal het geval. Daarom is het beter om het bij een seizoen te houden. Voor de tweede seizoenshelft hebben we als ploeg nog diverse ambities en doelstellingen. We strijden mee om de prijzen en willen het seizoen met mooie successen afsluiten."

Tweede plaats en niet in Champions League

Technisch manager van FC Twente René Roord, tevens de vader van voetbalster en Oranje-international Jill Roord, komt met woorden van dezelfde strekking.

"We hebben met elkaar het lopende seizoen geëvalueerd. We zijn tot de conclusie gekomen dat er niet is uitgekomen wat we er gezamenlijk van verwacht hadden. Daarom hebben we besloten het aflopende contract na dit seizoen niet te verlengen."

De vrouwen van FC Twente staan op dit moment tweede op een punt van koploper Ajax. Twente wist zich dit seizoen onder De Pauw niet te kwalificeren voor de UEFA Women's Champions League na een 4-0 nederlaag tegen Benfica.