Verdachte van brandstichting Zuid-Afrikaans parlement had explosieven bij zich

De man die wordt verdacht van brandstichting in het Zuid-Afrikaanse parlement is aangeklaagd voor brandstichting, diefstal, inbraak en het bezit van explosieven. Vanmiddag werd de 49-jarige Zandile Christmas Mafe voorgeleid in de rechtbank, waar hij alle aantijgingen ontkende.

Zondagochtend brak brand uit in het parlementsgebouw in Kaapstad, waardoor een groot deel van het gebouw werd verwoest. Het vuur was pas gisternacht onder controle. De brandweer is nog altijd actief in en rond het gebouw, omdat het vuur opnieuw kan oplaaien.

Mafe werd in het brandende gebouw aangetroffen en opgepakt. Volgens de openbaar aanklager had hij explosieven bij zich. Over zijn motieven is nog niets duidelijk.

De advocaat van Mafe stelt dat zijn cliënt het slachtoffer is van een persoonswisseling. Agenten zouden hem hebben gearresteerd, omdat de politie anders tekort zou zijn geschoten. De cliënt zou als armlastige inwoner van een township bij Kaapstad niet eens geld hebben om eten te kopen, "dus laat staan explosieven", zo luidt de verdediging.

Dak ingestort

Bij de brand raakte niemand gewond. De schok is echter groot. Het Lagerhuis is volledig vernietigd. Ook is het dak van het oudste deel van het gebouw, dat in 1884 werd opgeleverd, ingestort. "Het zal veel tijd vergen om de schade te herstellen", zei brandweerchef Ian Schnetler eerder vandaag.

De voorgevel heeft de brand redelijk ongeschonden doorstaan: