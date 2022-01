Dode en zwaargewonde bij explosie vissersboot in Dordrecht

Zojuist geïnformeerd over het overlijden van een persoon bij een ontploffing op een vissersboot. Een andere betrokkene is zwaargewond. De boot lag op een scheepswerf aan de Merwedestraat in Dordrecht. Een heftig incident. Ik leef zeer mee met alle betrokkenen en de nabestaanden. https://t.co/YmyY2beXMe