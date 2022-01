Eriksen in eerste interview: 'Doel is WK in Qatar, mijn hart is geen obstakel'

"Dat is waarom ik voel dat het tijd is om een interview te doen, omdat ik weet wat ik wil: weer voetballen. Mijn hart is op alle mogelijke manieren getest en sindsdien is er niets meer gebeurd."

Het is Eriksens droom om terug te keren in de nationale ploeg van Denemarken. "Mijn doel is spelen op het WK in Qatar. Het is een droom, of ik word geselecteerd is een andere vraag. Maar ik ben ervan overtuigd dat het kan, want ik voel mij niet anders. Fysiek ben ik terug op topniveau en mijn hart is geen obstakel."

Meer en meer bloemen

De schokkende beelden gingen de hele wereld over, op zaterdag 12 juni vorig jaar. Eriksen zakte tijdens de EK-wedstrijd tegen Finland in elkaar en werd op het veld gereanimeerd. Vervolgens werd hij naar een ziekenhuis in speelstad Kopenhagen gebracht.

Daar verbleef Eriksen zes dagen en werd hij flink gesteund. "In het ziekenhuis vertelden ze constant dat ik meer en meer bloemen had ontvangen. Dat had ik niet verwacht. Ik ben vijf minuten dood geweest", aldus de 29-jarige Eriksen.

"Ik heb veel mensen bedankt. De dokters en mijn teamgenoten en hun families persoonlijk. Maar alle fans die duizenden brieven, e-mails en bloemen stuurden, die naar mij toekwamen op straat in Italië en Denemarken, die wil ik allemaal bedanken voor hun steun. Dat hielp mij enorm om hier doorheen te komen."