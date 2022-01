Kabinet maakte zich grote zorgen over spelling 'pannenkoek'

In het kabinet was er in 1996 een felle discussie over een verandering van de spelling van de Nederlandse taal. Met name de nieuwe regels over tussenklanken, waardoor bijvoorbeeld 'pannekoek' 'pannenkoek' werd, leidden tot beroering onder ministers.

In de ministerraad was men niet overtuigd van de logica van die regels, maar onder meer omdat België al overstag was, hebben de bewindspersonen toch maar ingestemd met de invoering ervan.

Dat blijkt uit de notulen van de ministerraad die vandaag, 25 jaar na dato, openbaar zijn gemaakt. Het is vandaag Openbaarheidsdag, de dag waarop het Nationaal Archief elk jaar documenten presenteert die tot dat jaar geheim moesten blijven voor het publiek.

'Onlogische regels'

De toenmalige minister voor Ontwikkelingssamenwerking, Jan Pronk, was het felst in de ministerraad. Hij had aarzelingen bij hoe "bastaardwoorden", aangepaste woorden uit een andere taal, in de nieuwe spelling geschreven zouden moeten worden. "Zijn grootste zorg betreft echter de regeling van de spelling van de tussenklank in samengestelde woorden", staat er in de notulen.

De notulist citeert Pronk: "De taalgebruiker zal de onlogische en moeilijk te bevatten regels en de uitzonderingen daarop uit zijn hoofd moeten leren, terwijl het oude systeem aan ieder kind was uit te leggen."

Meerdere ministers vallen Pronk bij. Ze wijzen er ook op dat het besluit om de spelling van de Nederlandse taal te veranderen, grote financiële consequenties kan hebben. Gerrit Zalm, toen minister van Financiën, heeft het idee dat er bij de voorgestelde spellingswijziging vooral naar Vlaanderen is geluisterd.