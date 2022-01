Kritische Krol en Tuitert vallen Roest bij: 'Hij moet de 1.500 meter rijden'

Na Patrick Roest zet ook drievoudig wereldkampioen schaatsen Thomas Krol zijn vraagtekens bij de keuzes van de olympische selectiecommissie van de KNSB. Krol mengt zich in de nieuwste afleveringen van de NOS Olympische Podcast in de discussie die is ontstaan over de samenstelling van de olympische mannenploeg. Krol: "Hoe sneu het ook is voor Tijmen Snel en Dai Dai N'tab, ik begrijp wel dat ze ook aan de ploegenachtervolging denken. Ik heb wél mijn vraagtekens waarom Sven Kramer op de massastart mag uitkomen ten koste van bijvoorbeeld Marcel Bosker."

Kramer werd bij het olympisch kwalificatietoernooi individueel derde op de vijf kilometer, een plek die op de olympische matrix niet hoog genoeg stond om op zeker naar Peking te gaan. De KNSB wees Kramer ook aan op de massastart en de ploegenachtervolging. De bond vindt dat er met Kramer op dat laatste onderdeel een grotere kans is op olympisch goud.

Ook schreef de bond Marcel Bosker in op de 1.500 meter, waardoor Roest, de winnaar van olympisch zilver op die afstand van vier jaar geleden en de nummer vier van het OKT, niet mag rijden. Wat Krol betreft had de KNSB Bosker de massastart moeten laten rijden en Roest de 1.500 meter. "Ik had dat de enige correcte uitleg gevonden. Je respecteert nu niet de uitslag van het OKT. Patrick was nu eenmaal sneller dan Marcel op de 1.500 meter en je kunt hem niet zomaar passeren."

Diezelfde mening is NOS-analist Mark Tuitert toegedaan. "Roest had meer kans gehad op een medaille op de 1.500 meter. Hij pakte vier jaar geleden op de Spelen nog zilver." Volgens Tuitert is het 'heel gek' dat de KNSB besloot Bosker de middellange afstand te laten rijden in Peking. "Eigenlijk had Bosker net zo goed op de tweede plek van de massastart gezet kunnen worden. Dan had hij ook individueel gereden en dus aan de ploegenachtervolging mee kunnen doen."

"Daar komt nog bij, het wordt nog gekker, dat tijdens de EK afstanden aanstaand weekend de massastart verreden wordt met Bergsma en Bosker. Dus Kramer rijdt hem daar niet eens", gaat Tuitert verder. "Dat is niet uit te leggen en dat Roest daar wat van zegt, is terecht."