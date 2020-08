Schotse poes herenigd met baasjes na zwerftocht door Westland

Poes Una is weer op weg naar huis, in Schotland. Het dier dwaalde wekenlang rond in het Westland en werd woensdag gevangen door vrijwilligers van het Team Dierenacties Westland. Gisteren is ze herenigd met haar baasje.

Intussen begon Una aan een zwerftocht door het Westland. "We kregen een melding van iemand die een mooie, blauwgrijze poes had gezien bij McDonald's. Zij vroegen zich af wat het beestje daar deed", zegt vrijwilligster Gitta Zwijnenburg van Team Dierenacties Westland.

Een paar dagen later werd Una opnieuw gezien. "Die mensen hebben het diertje drie keer gezien. Maar ze kregen haar niet te pakken."

'Daar doe je het allemaal voor'

De vrijwilligersorganisatie slaagde er woensdag in de poes te vangen. Bij het uitlezen van de chip zag het Team Dierenacties dat de poes in Polen was geregistreerd. "Via via zijn we er in geslaagd om contact te leggen met een dierenarts in Polen. Die zei dat de poes van Polen was die in Schotland wonen", zegt Zwijnenburg.

Zij kreeg een e-mailadres van de eigenaren, die meteen reageerden. "Ze waren drie weken in alle staten omdat ze Una kwijt waren. Nu zijn ze heel blij."

Gisteren kwamen ze de poes ophalen. Una zelf lijkt de zwerftocht goed te hebben doorstaan, al is zij wel wat mager en vertoonde ze lichte uitdrogingsverschijnselen.