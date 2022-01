Van der Poel onzeker voor WK veldrijden; 'voor een langere termijn out'

Het is zeer onzeker of Mathieu van der Poel zijn wereldtitel veldrijden kan verdedigen. De Nederlander is geblesseerd aan zijn rug en de revalidatie daarvan duurt langer dan verwacht. De vader van Van der Poel, oud-wielrenner Adrie van der Poel, zegt bij het Belgische Sporza dat het herstel van zijn zoon maanden gaat duren.

Van der Poel kreeg op Tweede Kerstdag tijdens een wereldbekerveldrit in Dendermonde weer pijn aan zijn rug. Volgens zijn vader zal een volledig herstel maanden duren. De WK veldrijden worden op 29 en 30 januari gehouden in Fayetteville, in de Amerikaanse staat Arkansas.

"Het is verstandig om pas te fietsen als alle rugproblemen van de baan zijn. Ik denk dat Mathieu voor een langere termijn out zal zijn", zegt vader Van der Poel. "Het is heel verstandig om pas echt te gaan fietsen als alle rugproblemen verdwenen zijn."