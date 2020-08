Eindelijk weer tennissen, al moeten de spelers ervoor 'in de gevangenis'

Andy Murray - Getty Images

Beveiligers die streng controleren of er wel een mondkapje wordt gedragen, borden met niet mis te verstane waarschuwingsteksten en de strikte opdracht om de vrije tijd zo veel mogelijk alleen door te brengen op de hotelkamer. Welkom in de nieuwe, door corona op zijn kop gezette wereld van het mondiale tennis. Dit weekend begint in New York het eerste grote internationale tennistoernooi voor mannen en vrouwen. De Western & Southern Open, dat normaal gesproken in Cincinnati plaatsvindt, wordt vanwege de coronapandemie nu op hetzelfde tennispark afgewerkt als de US Open, het grandslamtoernooi dat aansluitend op 31 augustus begint. De voorzorgsmaatregelen in de gecreëerde tennisbubbel zijn even omvangrijk als rigide. In goede banen Ruim tweehonderd tennissers moeten zich de komende week onder strenge regels voortbewegen. En als straks de US Open begint, zullen dat nog eens twee keer zo veel tennissers zijn. Zie dat maar eens in goede banen te leiden. Op Long Island zijn twee hotels volledig afgehuurd voor de spelers en hun coaches, zodat zij volkomen afgesloten van de buitenwereld hun werk kunnen doen. 'Besmettingskans miniem' "De kans dat je hier wordt besmet is miniem, al voelt het soms wel als een gevangenis. Je mag niet naar buiten. Een uitstapje naar Manhattan is verboden", zegt dubbelspecialist Wesley Koolhof. Hij is met Arantxa Rus, Demi Schuurs, Jean-Julien Rojer en Matwé Middelkoop een van de vijf in New York aanwezige Nederlandse tennissers.

Wesley Koolhof - ANP

Alle deelnemers en hun staf werden bij aankomst in het hotel getest op het coronavirus en kregen 48 uur later weer een oproep. Vervolgens moet iedereen in de bubbel zich om de vier dagen opnieuw laten testen. "Het is allemaal strak en goed geregeld, behalve de reis van Long Island naar het tennispark. Dat duurt soms een uur met de bus, waardoor we verplicht met elkaar moeten reizen", zegt Koolhof. Schuurs, die net als Koolhof aan het dubbelspel meedoet, heeft er ook geen spijt van naar New York te zijn afgereisd. Een trip die bijvoorbeeld Kiki Bertens en Rafael Nadal niet hebben ondernomen. Zij zijn thuisgebleven. "Ik vind het heel knap hoe ze alles hier voor elkaar hebben gekregen. Ze hebben het maximale uit de mogelijkheden gehaald", aldus Schuurs. "Het is gewoon heel erg streng, maar dat moet ook wel in deze tijden."

Toch is volgens Koolhof te merken dat de spelers extra voorzichtig zijn. "We blijven op onze hoede, want bij een besmetting in je omgeving moet je direct in quarantaine." Hele team in quarantaine De voorzichtigheid is volgens hem toegenomen na de uitsluiting van de Argentijn Guido Pella en de Boliviaan Hugo Dellien. De twee Zuid-Amerikaanse tennissers werden direct in quarantaine geplaatst, nadat hun fitnesscoach positief had getest op het coronavirus. Dat betekent dat beiden veertien dagen op hun hotelkamer moeten blijven en misschien één dag kunnen trainen voor de start van de US Open. Koolhof: "Dat is vreemd, want zelf bleken ze tot nu toe bij tests negatief, maar ze moeten wel in quarantaine. Vooraf is gezegd dat je pas in quarantaine moet als je een hotelkamer deelt met iemand die positief heeft getest, maar dat was bij hen niet het geval. Pella vindt ook dat hem onrecht wordt aangedaan." "Dat betekent nu dat iedereen in quarantaine moet die bij het team hoort. Dat was van tevoren niet verteld. Het maakt ons allemaal nog voorzichtiger."

Serena Williams - Getty Images

Koolhof heeft ook geen moment overwogen om in New York een apart huis te huren voor ongeveer 10.000 dollar per week, iets waarvoor bijvoorbeeld Novak Djokovic en Serena Williams met hun entourage wel hebben gekozen. "Iedereen kreeg deze optie aangeboden, maar dan moet je alle kosten zelf betalen, inclusief de beveiliging die in de gaten houdt of je het huis niet verlaat. De verblijfskosten in het hotel worden wel vergoed. Dus voor de meeste spelers was dat een makkelijke keuze", legt Koolhof uit.