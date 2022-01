Vivianne Heijnen: 'zeer zichtbare' wethouder moet het nu laten zien in Den Haag

Dit artikel is onderdeel van een serie met de nieuwe bewindspersonen. De hele serie vind je hier.

Misschien wel het minst bekende lid van het nieuwe kabinet is Vivianne Heijnen (38). Tenminste, als Wikipedia daarvoor een maatstaf is. CDA'er Heijnen, die staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat wordt, was tot vandaag de enige bewindspersoon van Rutte IV die nog geen eigen lemma had in de online encyclopedie. Ze is wel al geruime tijd politiek actief op gemeenteniveau. In 2010 kwam ze in de Maastrichtse gemeenteraad en niet lang daarna werd ze fractievoorzitter. Sinds 2018 is ze wethouder en locoburgemeester. In haar portefeuille zitten onder meer economie en arbeidsmarkt, wonen, en welstand. Heijnen verlaat Maastricht met "een beetje pijn in het hart", zei ze naar haar gesprek vanmiddag met Mark Rutte. Ze had het goed naar haar zin gehad als wethouder. Toch is ze nu bovenal "blij en trots" dat ze staatssecretaris wordt:

Heijnen: 'Ik denk dat het goed is dat de regio's vertegenwoordigd zijn' - NOS

In 2017 stond ze op de landelijke CDA-lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen, op plek 26. Het CDA behaalde toen vijftien zetels, maar desondanks had het niet veel gescheeld of Heijnen had alsnog de Kamer gehaald. Ze kreeg ruim 15.000 voorkeursstemmen. Daarmee kwam ze er 2500 tekort voor een zetel. En dus bleef ze in Maastricht. Dagblad De Limburger noemt haar een "zeer zichtbare wethouder", die op werkbezoeken met plezier poseert voor de foto. Die vaardigheid kan haar van goed van pas komen in Den Haag, waar het nog veel meer om beeldvorming draait: "Haar persoonlijke marketing is op orde", concludeert de krant. Zelfde behandeling Wellicht is Heijnen ook iemand die een bijdrage kan leveren aan het door Mark Rutte beloofde "nieuwe elan" van zijn kabinet. PvdA-raadslid Manon Fokke zegt over Heijnen: "Ze lijkt de oppositie hetzelfde te behandelen als de coalitie." Zo'n houding is misschien ook wel waar de Kamer naar verlangt in het kader van een nieuwe bestuurscultuur, met een andere verhouding tussen macht en tegenmacht. Dat ze zulke ideeën een warm hart toedraagt, blijkt misschien ook wel uit het feit dat ze in 2020 openlijk Pieter Omtzigt steunde in de strijd om het lijsttrekkerschap van het CDA.

Waarom mijn stem voor de CDA lijsttrekkersverkiezing naar @PieterOmtzigt gaat: pic.twitter.com/L1r03OrlnK — Vivianne Heijnen (@vivianneheijnen) July 5, 2020