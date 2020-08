Positieve coronatest bij NK wielrennen: drie rensters missen wegwedstrijd

Vanwege de positieve test is Van der Heijden uitgesloten van deelname zaterdagmiddag. Omdat ze in aanloop naar de NK een verkenningsrit reed met ploeggenoten Yara Kastelijn en Aniek van Alphen moeten ook die twee rensters de wegwedstrijd aan zich voorbij laten gaan.

Nog voor de NK wielrennen officieel van start zijn gegaan, heeft het evenement al te maken met een eerste coronageval. Inge van der Heijden testte voorafgaand aan de wegwedstrijd in het Drentse Wijster positief, hoewel ze geen symptomen van besmetting vertoonde.

NK wielrennen in coronatijd: hekken, controle en anderhalve meter - NOS

Lorena Wiebes verdedigt haar titel die ze vorig jaar in Ede veroverde.

De wegwedstrijd van de vrouwen op de NK wielrennen is zaterdag vanaf 15.30 uur rechtstreeks te zien op NPO 1 en via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app. De vrouwen rijden zeventien rondjes van 7,3 kilometer op en rond de VAM-berg.