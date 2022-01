Vierschansentournee wordt 'Drieschansentournee' door föhnwind in Innsbruck

De derde wedstrijd in de Vierschansentournee is afgelast vanwege te harde wind op de schans in Innsbruck. Omdat de wedstrijd woensdag op de schans van Bischofshofen wordt ingehaald, gaat de editie van dit jaar de boeken in als 'Drieschansentournee'.

Rescheduling is in progress. We go to #bischofshofen . #4hills #vierschanzentournee #innsbruck #skijumping

Op de schans in Innsbruck stond dinsdagmiddag een 'föhnwind', een harde wind die als het ware over de bergen valt. In eerste instantie werd de wedstrijd naar een later tijdstip verschoven. Uiteindelijk besloot de organisatie dat het te gevaarlijk was om de skispringers van de schans te laten gaan.

Maandag was er bij de kwalificatie nog geen sprake van te harde wind. Topfavoriet Ryoyu Kobayashi, die de eerste wedstrijden in Garmisch-Partenkirchen en Oberstdorf op zijn naam schreef, plaatste zich met de verste sprong voor de wedstrijd van dinsdag. De Japanner gaat na twee schansen aan de leiding in het klassement.

Zeldzaam

In de zeventigjarige historie van de Vierschansentournee is het pas een keer eerder voorgekomen dat er een wedstrijd niet doorging. In 2008 stond er ook te veel wind in Innsbruck. Die derde wedstrijd werd toen ook ingehaald op de schans in Bischofshofen.

Sindsdien staat de editie van 2008 bekend als de 'Drieschansentournee', omdat er weliswaar vier keer is gesprongen, maar op drie verschillende schansen.