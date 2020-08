Koeman manoeuvreert tussen 'FC Messi' en angst voor Nederlandse invasie

Kuper is bezig met een boek over FC Barcelona en probeert zo diep mogelijk het bastion binnen te dringen. De Brit, die ook Nederlandse boeken heeft gepubliceerd, denkt dat Koeman in Camp Nou een "oudemannenclub" aantreft met de 33-jarige Lionel Messi als patriarch.

Zoals vroeger wordt het echter nooit meer. "De tijden dat je met Cruijff en Rijkaard van het trainingsveld liep en een babbeltje maakte, die zijn voorbij. Hoe open Koeman ook is, Barcelona is een bastion geworden", aldus Winkels.

"Het is hier jaren rustig geweest met Nederlanders, sinds het vertrek van Ibrahim Afellay in 2015", vertelt Winkels. "De komst van Lieke Martens in 2017 zorgde voor een opleving en nu met Frenkie de Jong en Koeman is de interesse weer heel groot."

"Het is heel erg FC Messi geworden, heb ik ontdekt terwijl ik daar rondliep", zegt Kuper in NOS Met het Oog op Morgen. "Messi is een machtig man. Als je hem ziet, denk je: rustig, heel stil, wil alleen maar voetballen. Maar nee: het is echt een machtsfiguur. Hij zet de lijnen uit."

'Teamgenoten lopen van hot naar her'

Dat Koeman, toch een coach van naam, is aangesteld, zegt volgens Kuper genoeg.

Het is een bekend gegeven. Barcelona heeft een overschot aan oude spelers die astronomische salarissen genieten en de baas zijn in de kleedkamer. Het is tijd voor vernieuwing. De vraag is of Messi daarin meegaat. De Argentijn vraagt zich al enige tijd af of zijn toekomst wel in Barcelona ligt.

Kuper: "Messi is natuurlijk de beste voetballer aller tijden, maar loopt eigenlijk minder meters dan elke andere topvoetballer. De consequentie is dat zijn teamgenoten de hele tijd van hot naar her moeten rennen. Sommigen kunnen dat fysiek niet meer opbrengen."