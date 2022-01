Actrice Henny Orri (96) overleden

De Nederlandse actrice Henny Orri is op 96-jarige leeftijd overleden. Ze stierf thuis in Amsterdam, laat haar kleinzoon en acteur Matteo van der Grijn weten aan persbureau ANP.

Orri gold als een van de "grande dames" van het Nederlandse toneel, schrijft het persbureau. Vanaf halverwege de jaren 50 speelde ze in verschillende toneel-, televisie- en filmproducties.

In 1947 studeerde ze af aan de Amsterdamse Toneelschool. Daarna volgden veel rollen op het toneel. Zo speelde ze in stukken van toneelgroepen als Toneelgroep Centrum en Het Rotterdams Toneel.

Begin jaren 70 werd ze bekend op televisie. Ze verscheen toen met onder anderen Jeroen Krabbé en Frits Lambrechts in de VARA-serie Twee Onder Een Kap. En in 1975 had ze een rol in de film Dokter Pulder zaait papavers.

Orri nam in 1994 officieel afscheid van het toneel als actrice. Dat deed ze met een stuk van haar echtgenoot, regisseur Theo Kling. Daarna bleef ze wel actief in de theaterwereld. In 2015 ontving Orri de Blijvend Applaus Prijs, een prijs die podiumkunstenaars kunnen ontvangen voor hun gehele oeuvre.