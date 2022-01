Djokovic bevestigt deelname Australian Open, als 'medische uitzondering'

Djokovic wilde niet kenbaar maken of hij gevaccineerd is, een vereiste om mee te mogen spelen in Melbourne. En door gebruik te maken van deze dispensatieregeling, hoeft hij dit ook niet kenbaar te maken.

Novak Djokovic doet mee aan de Australian Open. Dat is niet zo vanzelfsprekend als het klinkt, want de beste tennisser van dit moment zegt op zijn Instagram-pagina daarvoor de status van 'medische uitzondering' te hebben verkregen.

Djokovic gaat in Melbourne voor zijn 21ste grandslamtitel, waarmee hij een record in het mannentennis in handen zou krijgen. Nu staat hij samen met de geblesseerde Roger Federer en Rafael Nadal op twintig titels, van laatstgenoemde is het nog de vraag hoe fit hij aan het toernooi begint.

Drie Nederlanders geplaatst

De Australian Open beginnen op 17 januari. Drie Nederlanders zijn rechtstreeks geplaatst voor het hoofdtoernooi in het enkelspel. Bij de mannen zijn dat Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor, bij de vrouwen maakt Arantxa Rus haar opwachting.

Bekijk hier de toernooizege van Novak Djokovic in 2021: