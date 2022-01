VN-gezant fel over optreden ME op Malieveld, politie verbolgen

Nils Melzer, de speciale VN-rapporteur op gebied van marteling, is zeer kritisch over het optreden van de ME tijdens het coronaprotest op het Malieveld in Den Haag op 14 maart vorig jaar.

URGENT @DutchMFA : ➡️This is one of the most disgusting scenes of #PoliceBrutality I have seen since #GeorgeFloyd ! ➡️These officers & their superiors must be prosecuted for the crime of #torture ! ➡️THIS SAVAGERY MUST STOP HERE & NOW! ➡️I will send an official protest note shortly! https://t.co/GdGwRlDNup

De politie laat in een reactie weten het "teleurstellend" te vinden dat Melzer "dergelijke stellige uitspraken doet op basis van enkele beelden". "Nederland is een rechtstaat waar politieoptreden waarbij geweld wordt gebruikt, wordt getoetst. Dat is nu ook gebeurd. Het Openbaar Ministerie heeft daarbij besloten vervolging in te stellen tegen twee agenten, die onder uiterst moeilijke omstandigheden hun werk deden. Het is belangrijk om eerst het oordeel van de onafhankelijke rechter in deze zaak af te wachten", zegt een woordvoerder.

Voorzitter van de politiebond ACP Gerrit van de Kamp zegt dat het oordeel van de VN-rapporteur "geheel zijn eigen verantwoordelijkheid is". "Deze meneer heeft kennelijk deze rol bij de VN en kan dit onderzoeken", zegt Van de Kamp over de tweet.

"Ik vind het in beginsel goed dat hij dat doet, maar dan moeten wel alle feiten en omstandigheden in de juiste context gewogen worden. Deze tweet zal bij veel politiemensen heel stevig binnenkomen", vervolgt hij. "In Nederland zijn we gewend om gedegen onderzoek te doen voordat we een oordeel vellen. Kennelijk heeft hij zijn conclusie al getrokken."

'Misleidend'

De organisatie UN Watch, die naar eigen zeggen de VN controleert, roept Melzer op af te treden vanwege de tweet. "Hij verspreidt misleidende informatie zonder de bron te controleren", twittert de organisatie. De video werd gisteren verspreid door de Poolse partij Konfederacja, die door UN Watch wordt omschreven als een partij die Joden, homoseksuelen en mensen met een diverse achtergrond aanvalt.

De NOS heeft Melzer om een reactie gevraagd, maar die nog niet ontvangen.