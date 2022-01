Handel in aandelen noodlijdende vastgoedreus Evergrande hervat

De handel in aandelen van de noodlijdende Chinese vastgoedreus Evergrande is hervat. Gisteren werd die handel stilgelegd, in afwachting van een aankondiging door het bedrijf dat gebukt gaat onder een kolossale schuldenlast.

Die aankondiging is nu gekomen: het bedrijf moet 39 appartementencomplexen afbreken. Het gaat om gebouwen in Zuid-China, op een kunstmatig eiland, vertelt NOS-correspondent Garrie van Pinxteren in het NOS Radio 1 Journaal. De vergunningen voor die gebouwen zouden niet in orde zijn. "Dat is meteen ook weer een grote kapitaalvernietiging", zegt Van Pinxteren.

Enorme schuld

Het is al langer onrustig rond Evergrande. Het bedrijf heeft een schuld van zo'n 260 miljard euro, en heeft moeite om de rente op die schulden te betalen. De vrees is dat Evergrande de Chinese economie meetrekt in haar val als het zover komt. Vastgoed speelt een grote rol in de Chinese economie, vertelt Van Pinxteren. "In het verlengde daarvan kan het zelfs een weerslag hebben op de internationale economie. Dat is het belang van dat bedrijf."

Het is niet de eerste keer dat de handel in aandelen van het bedrijf is stilgelegd. Begin oktober gebeurde dat ook, in afwachting van de aankondiging dat een deel van de vastgoedmanagementtak overgenomen zou worden door een andere grote Chinese projectontwikkelaar, Hopson Development. Maar die deal ging uiteindelijk niet door.

Moeilijk te controleren

Evergrande laat weten dat ze afgelopen jaar voor ruim 54 miljoen vierkante meter vastgoed verkoopovereenkomsten hebben afgesloten. De waarde daarvan zou zo'n 61 miljard euro zijn.

"Evergrande zegt zelf dat ze flink doorbouwen aan andere huizen", zegt Van Pinxteren. "Maar of dat echt zo is is moeilijk te controleren en of ze dat allemaal kunnen financieren ook." Ondertussen kijkt de Chinese overheid naar manieren om het grote bedrijf op te splitsen of af te schalen, zonder de economie te veel te schaden.