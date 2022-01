Aukje de Vries: van coronacrisis naar toeslagenschandaal

Als nieuwe staatssecretaris voor Toeslagen en Douane krijgt Aukje de Vries (57) de moeilijke taak om de problemen op te lossen waar vele duizenden ouders in terecht zijn gekomen na de affaire met de kinderopvangtoeslag. "Ik ga mijn stinkende best doen", zei ze na haar gesprek met formateur Rutte.

Als VVD-Kamerlid diende ze onlangs nog een motie in voor een parlementaire enquête naar het coronabeleid. Die enquête zal ze niet als Kamerlid meemaken want Aukje de Vries gaat dus vanuit de Tweede Kamer naar het kabinet.

De Vries is niet de bekendste VVD'er, toch zit ze al sinds 2012 in de Tweede Kamer. Niet iedereen krijgt zo'n derde termijn als Kamerlid bij een partij, De Vries werd het wel gegund. Ze kwam bij de laatste verkiezingen dan ook op plek 8 op de lijst. Eerder was ze actief in de gemeentelijke politiek (negen jaar raadslid in Leeuwarden) en anderhalf jaar in de Friese provinciale politiek als Statenlid.

'It is mei sizzen net te dwaan'

De Vries, afkomstig uit Leeuwarden, noemt zichzelf een nuchtere Friezin. "It is mei sizzen net te dwaan" staat op haar persoonlijke pagina op de VVD-site te lezen. Oftewel: niet praten maar doen.

Dat De Vries genoeg te doen krijgt, lijdt geen twijfel: ze mag de langslepende afhandeling van de toeslagenaffaire onder haar hoede nemen. De affaire waardoor duizenden ouders als fraudeurs werden aangemerkt en gedupeerd raakten en waardoor het vorige kabinet - nu bijna een jaar geleden - aftrad. Nog altijd is de afhandeling van de schadevergoedingen niet afgerond, en De Vries' voorganger Van Huffelen moest keer op keer erkennen dat het allemaal traag gaat.

De vakbond van de Belastingdienst zei in oktober ondertussen te kampen met "te weinig goed opgeleide mensen". Medewerkers hebben volgens de bond een "onmogelijke opdracht" gekregen.

Toeslagen afschaffen

Naast het aansturen en oplossen van deze problemen kan Rutte IV ook een nieuwe parlementaire enquête naar het toeslagendrama tegemoetzien. Want nadat de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) haar werk had afgerond vond de Kamer dat "lang niet alles" was onderzocht. De Kamer is van plan de openbare verhoren in de enquête voor de zomer van 2022 te laten starten.

En dan mag De Vries ook nog aan de slag met de ambities van het nieuwe kabinet om alle toeslagen af te schaffen. De bedoeling is dat mensen in de toekomst "niet meer verdwalen in ingewikkelde regelingen" of te maken krijgen met "hoge terugvorderingen". Onder Rutte IV moeten hier de eerste stappen voor worden gezet.