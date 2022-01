'Teruggekeerde Dumoulin rijdt dit jaar de Giro d'Italia'

Tom Dumoulin gaat dit jaar voor de vijfde keer van start in de Giro d'Italia. Dat melden verschillende Nederlandse media, waaronder Wielerflits en het AD, na berichtgeving in de Italiaanse krant Corriere della Sera.

Dumoulins ploeg Jumbo-Visma wil het nieuws tegenover de NOS nog niet officieel bevestigen. Op 11 januari is de teampresentatie. Dan wordt waarschijnlijk ook duidelijk met welke renners de ploeg naar de Tour de France gaat.

Klassement

De 31-jarige renner Dumoulin heeft goede ervaringen met de Italiaanse ronde. In 2017 schreef hij de Giro op zijn naam en een jaar later eindigde hij als tweede, achter Chris Froome.

Zijn laatste deelname was echter minder gelukkig. In 2019 stapte hij in de vijfde etappe af met een gehavende knie, waarna hij lange tijd worstelde en uiteindelijk de overstap maakte van Sunweb naar Jumbo-Visma.