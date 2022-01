Chileense imkers demonstreren met 60 bijenkorven voor presidentieel paleis

In Chili zijn vier imkers opgepakt die zestig bijenkorven op een drukke doorgaande weg voor het presidentiële paleis in Santiago hadden geplaatst. Met hun actie wilden ze aandacht vragen voor de droogte die het land teistert en die ertoe leidt dat hun bijen niet genoeg voedsel hebben.

Imker Jose Iturra zei tegen lokale journalisten dat bijen massaal sterven: "Er is geen leven als er geen bijen zijn. Daar wilden we met deze demonstratie aandacht voor vragen." De imkers wilden praten met president Piñera.

Hogere honingprijs

Ook het ministerie van Landbouw zegt zich zorgen te maken over de droogte. In de afgelopen maanden is er al steun verleend aan twintig gemeenschappen die een ernstig tekort aan water hebben, zegt het ministerie, maar de demonstrerende imkers vinden dat niet genoeg. Ze eisen dat de regering hogere prijzen afdwingt voor hun honing, of meer subsidie geeft.

Bijensterfte is wereldwijd een groot probleem. Naast klimaatverandering spelen chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw daar een grote rol bij.