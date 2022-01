PSV-middenvelder Pröpper (30) stopt per direct met voetbal: 'Ben er klaar mee'

Pröpper speelde in het verleden ook voor Vitesse en het Engelse Brighton & Hove Albion. Afgelopen zomer keerde hij terug in de eredivisie.

"In de periode dat ik in het buitenland zat, merkte ik dat ik het plezier in het voetbal langzaam verloor. Ik vond het ontzettend lastig de discipline op te brengen die nodig is om optimaal te presteren en mijn leven helemaal te laten bepalen door het drukke voetbalschema", laat hij weten aan het officiële kanaal van de Eindhovense club.

Pröpper had nog een contract voor anderhalf jaar in Eindhoven, maar dat is in goed overleg ontbonden. "Ik waardeer zijn eerlijkheid", zegt technisch-directeur John de Jong. "Zijn eerlijkheid naar de club, maar ook naar zichzelf. Daarom is PSV hem dankbaar voor wat hij heeft betekend voor de club in al die jaren."

Tussen 2015 en 2017 was Pröpper ook al actief voor PSV. Hij werd in die periode kampioen, maar maakte zijn belangrijkste goal in de Champions League. Met zijn winnende treffer tegen CSKA Moskou (2-1) zorgde hij voor overwintering van de Eindhovenaren in het miljardenbal.

Terugkeer bleek niet makkelijk

"Ik hoopte dat met mijn terugkeer naar Nederland ook het plezier in het voetbal weer zou terugkomen", aldus Pröpper. "Helaas is dat niet zo gemakkelijk gebleken, mede omdat ik mij niet comfortabel voel in de voetbalcultuur. Toch heb ik me er al lang aan aangepast en soms voor afgesloten. Dat wil ik nu niet meer en daarom ben ik er nu klaar mee."

In de eredivisie kwam Pröpper dit seizoen negen keer in actie, waarvan drie keer als basisspeler. Ook speelde hij in Europees verband en deed hij mee aan de door PSV gewonnen wedstrijd om de Johan Cruijff-schaal. De Eindhovenaren hebben inmiddels Joey Veerman (sc Heerenveen) aangetrokken als vervanger.

"Ik heb voor de Kerst de knoop doorgehakt en dat voelt als een opluchting", zet Pröpper. "Ik ga uitzoeken wat ik precies wil, waar mijn passies en interesses liggen en wat ik wil oppakken. Natuurlijk heb ik ook veel mooie momenten gehad die ik koester. Of ik het voetballen toch niet ga missen? We gaan het allemaal wel zien."