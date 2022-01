Van Huffelen zal toeslagenouders missen, opvolgster gaat 'stinkende best' voor ze doen

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen vindt het "heel eervol" dat ze opnieuw is gevraagd voor het kabinet. Ze vindt het jammer dat ze haar huidige post, Toeslagen, gaat verlaten, zei ze na afloop van haar gesprek met formateur Mark Rutte. Maar ze heeft er vertrouwen in dat haar opvolger, VVD-Kamerlid Aukje de Vries, de affaire met de kinderopvangtoeslag goed zal afhandelen.

Die zei na haar gesprek met Rutte dat ze "haar stinkende best zal doen" om de problemen van de toeslagenouders op te lossen. "Het is een pittige klus, maar ik heb er zin in. Er is nog een boel te doen."

"Ik heb het met hart en ziel gedaan", zei Van Huffelen, die in 2020 vanwege de toeslagenaffaire werd aangesteld. "En ik zal de ouders ook missen en alle mensen met wie ik heb samengewerkt om grote problemen op te lossen."

Zij wordt in het nieuwe kabinet staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering. "Dat is denk ik ook een hele mooie post. Voor mij is dit wel een nieuw beleidsterrein. Ik moet me in heel veel onderwerpen nog gaan verdiepen, eerst nog even wat huiswerk doen."

Ondertussen loopt De Vries zich dus warm om het stokje van Van Huffelen over te nemen. Of alle problemen aan het eind van deze kabinetsperiode zijn opgelost? De Vries: "Ik ga hier niet allerlei dingen beloven. We gaan het stapje voor stapje doen en moeten vooral voortgang boeken."