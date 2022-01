Van Huffelen zal toeslagenouders missen, maar kijkt uit naar nieuwe post

Van Huffelen wordt in het nieuwe kabinet staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering. "Dat is denk ik ook een hele mooie post. Voor mij is dit wel een nieuw beleidsterrein. Ik moet me in heel veel onderwerpen nog gaan verdiepen, eerst nog even wat huiswerk doen."

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen vindt het "heel eervol" dat ze opnieuw is gevraagd voor het kabinet. Ze vindt het jammer dat ze haar huidige post, Toeslagen, gaat verlaten, maar ze heeft er vertrouwen in dat haar opvolger, VVD-Kamerlid Aukje de Vries, de affaire met de kinderopvangtoeslag goed zal afhandelen.

Van Rij: functie geen beloning

Na Van Huffelen was het de beurt aan Marnix van Rij (CDA, beoogd staatssecretaris Fiscaliteit). Hij ziet zijn plek in het kabinet niet als beloning voor het werk dat hij de afgelopen tijd heeft verricht om als interim-partijvoorzitter het CDA in rustiger vaarwater te brengen. "Beloning en politiek, daar geloof ik niet in", zei hij na afloop.

Van Rij houdt zich in verschillende functies al bijna 40 jaar bezig met belastingzaken. Hij is van plan het huidige beleid van het kabinet om brievenbusfirma's tegen te gaan voort te zetten. "We moeten vooral productieve bedrijven aantrekken, geen bedrijven zonder inhoud."

De brievenbusfirma's kiezen Nederland uit vanwege het gunstige belastingklimaat, maar volgens Van Rij is ons land geen belastingparadijs. "En dat zal het ook nooit worden."