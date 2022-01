PSV troeft Feyenoord af en trekt Heerenveen-speler Joey Veerman aan

PSV heeft sc Heerenveen-speler Joey Veerman aangetrokken. De Eindhovenaren betalen naar verluidt zo'n zes miljoen euro voor de 23-jarige middenvelder.

Hij sluit direct aan bij de spelersgroep, die zich door een aantal coronagevallen niet in Marbella, maar in Eindhoven voorbereid op de tweede seizoenshelft.

Feyenoord afgetroefd

Ook Feyenoord was in de race voor een handtekening van de Volendammer, maar de Rotterdammers vissen dus achter het net. Afgelopen zomer was Veerman dicht bij een transfer naar AZ, maar dat liep stuk op de vraagprijs van sc Heerenveen.

Veerman maakte in 2019 de overstap van FC Volendam naar sc Heerenveen. De creatieveling groeide in Friesland uit tot een van de uitblinkers van de ploeg. Hij was in de eerste seizoenshelft goed voor drie doelpunten en zes assists.