Minstens 23 doden bij gevechten gewapende groepen in Colombia

Volgens het leger vechten de guerrillabeweging ELN en dissidenten van de Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia (FARC) om controle over de drugshandel en andere illegale activiteiten.

Bij gevechten tussen verboden gewapende groeperingen in de Colombiaanse regio Arauca zijn minstens 23 doden gevallen, heeft minister van Defensie Molano gezegd.

In 2016 sloot de FARC een vredesakkoord met de Colombiaanse regering. Hierop heeft een deel van de groep zich afgescheiden.

Wankele vrede in Colombia

Het geweld in de regio gaat terug tot het midden van de jaren 2000, toen de FARC en ELN elkaar bevochten in Arauca en de naburige Venezolaanse staat Apure. Toen de gevechten in 2010 stopten, waren volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) meer dan 58.000 mensen ontheemd en 868 burgers gedood.

President Ivan Duque heeft twee bataljons militairen naar Arauca gestuurd. Ook beschuldigde hij Venezuela ervan dissidenten van de FARC en de ELN te huisvesten.

De Venezolaanse minister van Defensie wees die beschuldigingen op Twitter van de hand en zei dat de Venezolaanse strijdkrachten die in grensgemeenten zijn gestationeerd in verhoogde staat van paraatheid zijn als reactie op de gevechten in Colombia.