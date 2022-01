Ook PSV blaast trainingskamp in Spanje af na 'meerdere positieve coronatests'

Na Feyenoord heeft ook PSV een trainingskamp in Spanje geannuleerd vanwege 'meerdere positieve coronatests'.

De koploper in de eredivisie zou vanochtend naar Marbella reizen om zich onder de zon voor te bereiden op de tweede helft van het seizoen. Door dat plan ging een streep nadat maandag een deel van de selectie positief had getest, meldt de club.

De selectie traint de komende dagen op het eigen complex, De Herdgang. De ploeg van Roger Schmidt hervat de competitie op zondag 16 januari met een uitwedstrijd tegen FC Groningen. Een week later komt Ajax naar Eindhoven.

Ajax in Portugal

Veel eredivisieclubs kozen er vanwege de coronabeperkingen en kosten op voorhand al voor om in Nederland te blijven. Ajax is wel naar het zuiden afgereisd en traint tot en met 8 januari in Portugal. AZ en NEC zijn in Spanje.

De vrouwenploeg van PSV vliegt dinsdag wel naar Spanje. De Eindhovense voetbalsters gaan zich in Málaga voorbereiden op de hervatting van het seizoen.