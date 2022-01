Van de Zandschulp begint 2022 ijzersterk, ook succes voor Pattinama-Kerkhove

Intussen benutte Van de Zandschulp zijn kansen wel in de zevende game van de eerste set en de derde van het tweede bedrijf, om het karwei daarna in de negende game op zijn eerste matchpoint meteen af te maken.

Bij de vrouwen heeft Lesley Pattinama-Kerkhove zich in Melbourne geplaatst voor het hoofdtoernooi, na een zege op Kimberly Birrell (6-4, 6-4) in de kwalificaties. In de eerste ronde neemt ze het op tegen Seone Mendez, die met een wildcard meedoet aan het evenement.

In de volgende ronde treft van de Zandschulp de Amerikaan Mackenzie McDonald (ATP-55) of de Duitser Peter Gojowczyk (ATP-86).

Later op de dag komt ook Tallon Griekspoor nog in actie, die in de op papier zwaardere kant van het speelschema actief is. Griekspoor, die in de eerste ronde Dominik Köpfer treft, zou in de kwartfinale kunnen stuiten op de als eerste geplaatste Rafael Nadal.