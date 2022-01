Voor zitskiër Kampschreur kan het niet snel genoeg maart zijn: 'Zó veel zin in'

Bekijk de reportage over paralympisch zitskiër Kampschreur hieronder.

De ogen van de 22-jarige Kampschreur gaan glimmen als hij het heeft over het toernooi waar hij al vier jaar naartoe werkt.

"Ik kijk met heel veel zin uit naar het nieuwe jaar. Eindelijk mag ik weer naar de Spelen toe. Om mijn titel te verdedigen, maar voornamelijk om eventueel vier andere medailles binnen te slepen. Ik heb er echt zó veel zin in..."

Als regerend wereldkampioen op alle onderdelen is zitskiër Jeroen Kampschreur een groot kanshebber voor vijf paralympische gouden medailles. Wat hem betreft kan het daarom niet snel genoeg maart zijn.

NOS Sport blikt vlak na de jaarwisseling vooruit op grote sportevenementen in 2022. Vandaag: zitskiër Jeroen Kampschreur en de Paralympische Spelen.

Een jaar later werd hij bij de WK op alle vijf de onderdelen bij het zitskiën wereldkampioen (super G, supercombinatie, afdaling, slalom en reuzenslalom).

Op 18-jarige leeftijd veroverde de Leiderdorper bij zijn debuut op de Spelen van 2018 zijn eerste paralympische titel op de supercombinatie. Bij de sluitingsceremonie in Pyeongchang mocht hij de Nederlandse vlag dragen.

Vanwege de coronapandemie werden de afgelopen jaren veel (titel)toernooien uitgesteld, maar bij de laatste wereldbekers in december veroverde hij drie keer goud (en vier keer zilver en een keer brons) terwijl hij last had van een "kleine rugblessure". Dat schept hoge verwachtingen voor Peking.

"Ik ben daar straks niet om iemand iets te bewijzen, ik ben daar gewoon om te winnen. Ik leg mezelf op de Spelen al genoeg druk op, gelukkig kan ik daaronder goed presteren. Ik wil gewoon rammen, ik zou daar het liefst nu heen willen, echt", zegt de gretige alpineskiër als hij vooruit kijkt naar 2022.

Alle remmen los

De afgelopen jaren heeft Kampschreur zich naar eigen zeggen flink ontwikkeld. Hij is niet meer die tiener die zich met alle remmen los van een piste stortte.

"Ik vind het heel cliché om te zeggen dat ik volwassen ben geworden, maar qua skiën ben ik echt veel constanter geworden. Vroeger was het letterlijk: of goud, of eruit. Nu weet ik meer wat ik doe."