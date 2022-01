Theranos-oprichter Holmes, ooit de belofte van Silicon Valley, schuldig aan fraude

Elizabeth Holmes, oprichter en oud-topvrouw van het Amerikaanse bloedtestbedrijf Theranos is schuldig bevonden in de grote fraudezaak tegen haar. De jury acht deels bewezen dat Holmes investeerders voor honderden miljoenen dollars heeft opgelicht en patiënten in gevaar heeft gebracht met onnauwkeurige labresultaten. Voor vier van de elf aanklachten werd ze schuldig bevonden.

De 37-jarige Holmes werd lange tijd gezien als een briljante ondernemer van het kaliber Elon Musk of Jeff Bezos. Op 19-jarige leeftijd besloot ze haar studie aan de prestigieuze Stanford-universiteit stop te zetten om de toekomst van de gezondheidszorg te veranderen met een revolutionaire techniek die met slechts één druppel bloed honderden bloedtests kon doen.

Net als zijzelf waren tal van investeerders overtuigd van het potentieel van Holmes en haar startup, waarmee ze beloofde pijnloos bloedwaardes, virussen, kanker en hart- en vaatziekten op te sporen. Ze wist tal van zwaargewichten aan zich te binden: de Amerikaanse oud-minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger nam zitting in het Theranos-bestuur en onder meer Rupert Murdoch stak miljoenen in haar bedrijf.

Luchtkasteel

Op het hoogtepunt in 2014 had het bedrijf een beurswaarde van 9 miljard dollar. Theranos en Holmes zelf, met haar Steve Jobs-achtige zwarte turtleneck-trui, waren het grote succesverhaal van Silicon Valley, totdat The Wall Street Journal een jaar later voor het eerst onthulde dat de bloedtestapparaten onnauwkeurig en zeer gebrekkig waren.

Holmes' product bleek een luchtkasteel - iets wat ze bovendien naarstig probeerde te verbergen - en de waarde van Theranos stortte totaal in. In 2018, het jaar waarin Holmes en haar bedrijfs- en voormalig liefdespartner Ramesh Balwani werden aangeklaagd, hield het bedrijf op te bestaan.

Gedurende de rechtszaak is door de aanklagers duidelijk gemaakt dat Theranos geen radicaal nieuwe bloedtests heeft geïntroduceerd, maar dat het bedrijf in het geheim werkte met traditionele apparaten van Siemens.

'Hardvochtig, maar ook crimineel'

De aanklagers benadrukten dat het bedrijf nooit zoveel geld had opgehaald als Holmes eerlijk was geweest naar haar investeerders en patiënten. "Ze koos fraude in plaats van zakelijk falen. Ze koos ervoor om oneerlijk te zijn", zei aanklager Schenk. "Die keuze was niet alleen hardvochtig, het was crimineel." Holmes hield vol dat ze nooit iemand heeft willen misleiden.

De jury deed een uitspraak over slechts acht van de elf aanklachten tegen Holmes, nadat de jury leden het lang niet eens konden worden over de overige drie aanklachten. Op een later moment hoort Holmes tot wat voor straf ze wordt veroordeeld. Haar hangt een gevangenisstraf van 80 jaar boven het hoofd, maar Amerikaanse media verwachten dat die straf veel lager zal uitvallen.