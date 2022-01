Sevilla verkleint gat met koploper Real Madrid door nipte zege

Een dag nadat Real Madrid het kalenderjaar is begonnen met een nederlaag tegen Getafe (1-0), heeft de koploper in La Liga Sevilla drie punten dichterbij zien komen. De nummer twee van de Spaanse competitie won op bezoek bij Cádiz maandagavond met 1-0.

Ondanks die zege, die tot stand kwam door een doelpunt van Lucas Ocampos, heeft Sevilla nog een achterstand van vijf punten op Real Madrid, dat wel een wedstrijd meer heeft gespeeld.

Lang wachten op goal

Het duel met Cádiz, dat voorlaatste staat en onder meer door een corona-uitbraak een flink aantal spelers miste, kwam bijzonder moeizaam op gang. In de eerste helft kwam Sevilla eigenlijk alleen via Joan Jordán (schot in het zijnet) in de buurt van een doelpunt.