Deze Nederlandse natuur blijft voor ons verborgen

We leven in een klein land, maar de natuur hier kent een enorme diversiteit. Van uitgestrekte heide en weidse stranden tot dichte bossen: we 'hebben' het allemaal. Maar er zijn ook natuurgebieden waar je mogelijk nog nooit van hebt gehoord en waarschijnlijk nooit zult komen.

Deze verborgen natuurparels trekken zich weinig aan van onze menselijke bedrijvigheid. Zo leeft er tussen de olieraffinaderijen op de Maasvlakte een heel zeldzaam diertje: de rugstreeppad. En zo zijn er meer natuurgeheimen.

Twee ecologen en een filmmaker nemen ons mee naar een schietterrein, een industriegebied en de Noordzee, waar het mooier is dan je nu misschien denkt: