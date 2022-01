Deal Giuffre en Epstein openbaar, gevolgen prins Andrew onduidelijk

Het proces tegen prins Andrew staat deze week weer in de schijnwerpers. De Britse prins wordt door Virginia Giuffre in een civiele aanklacht beschuldigd van seksueel misbruik. Giuffre zou daar ruim twintig jaar geleden slachtoffer van zijn geworden, toen ze 17 jaar oud was.

Het juridische team van prins Andrew heeft nu echter een nieuwe troef in handen: een voorheen verzegelde schikkingsovereenkomst tussen Virginia Giuffre en de inmiddels overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein. Volgens de advocaten van prins Andrew bevestigt dit document dat Giuffre geen recht heeft om een zaak tegen de prins aan te spannen.

500.000 dollar

In het document tekent Giuffre - toen nog onder de naam Virginia Roberts - voor een schikking van 500.000 dollar waarmee ze ermee instemt om noch Epstein noch 'anderen' aan te klagen die banden hebben met Epstein. Het document is in 2009 in de Amerikaanse staat Florida opgesteld en is nu openbaar gemaakt, op verzoek van de advocaten van Andrew.

Een rechter in New York moet nu bepalen wat dit document betekent voor de zaak die Giuffre aanspant tegen Andrew, de tweede zoon van de Britse koningin Elizabeth. Morgen hoort rechter Lewis Kaplan de argumenten van Andrews advocaten die bepleiten de zaak te seponeren.

Zijn team voert naast de schikkingsovereenkomst ook andere argumenten aan; ze stellen onder andere dat Giuffre een financieel motief heeft om Andrew aan te klagen en dat haar herinneringen onsamenhangend en inconsistent zijn. Bovendien zou Giuffre geen rechtszaak in de Verenigde Staten kunnen aanspannen omdat ze in Australië woont.

Volgens het juridische team van Giuffre heeft de gepubliceerde schikking geen invloed op de aanklacht tegen Andrew. De schikking is namelijk gesloten in Florida terwijl Giuffre zegt dat Andrew haar heeft misbruikt in New York, Londen en op een privé-eiland in het Caraïbisch gebied.

De prins heeft consequent de beschuldigingen van Giuffre ontkend. In een interview met de BBC in november 2019 zei hij dat hij zich niet kon herinneren dat hij Giuffre ooit had ontmoet. Giuffre's omschrijving dat ze elkaar in een club ontmoetten waar hij "over haar zweette" kon volgens de prins niet over hem gaan, omdat hij lijdt aan een medische afwijking heeft waardoor hij niet kan zweten. Bovendien claimt Andrew de betreffende avond met zijn dochters te hebben doorgebracht in de Pizza Express in het Engelse dorp Woking. Het team van Giuffre vraagt of Andrew voor deze twee argumenten ook bewijs kan leveren.

Maxwell schuldig bevonden

De zaak rond prins Andrew kwam in een stroomversnelling nadat Jeffrey Epstein in augustus 2019 zelfmoord had gepleegd in zijn cel in New York, nadat hij was gearresteerd op verdenking van misbruik van tientallen vrouwen en meisjes. De Britse partner van Epstein, Ghislaine Maxwell, zou Giuffre destijds aan prins Andrew hebben voorgesteld. Maxwell, met wie de prins al sinds zijn studietijd bevriend is, werd vorige week schuldig bevonden aan hulp bij misbruik van jonge meisjes in een rechtszaak in New York.

De vraag is nu of rechter Kaplan zal besluiten de zaak door te zetten. Wanneer die beslissing precies valt is niet duidelijk. Wel heeft de rechter beiden partijen gevraagd om bewijs aan te leveren.