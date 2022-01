Nuis bij EK afstanden wel op 1.000 meter, Kramer niet op massastart

Bij het olympisch kwalificatietoernooi greep schaatser Kjeld Nuis naast een ticket voor de 1.000 meter, maar bij de EK afstanden komend weekend mag hij wel starten op de kilometer. Nuis vervangt Hein Otterspeer, die de EK in Thialf laat schieten.

De selectie voor de Europese kampioenschappen is samengesteld op basis van de uitslagen van het OKT, legt schaatsbond KNSB uit. Bij de EK mogen echter tien rijders per geslacht deelnemen, waardoor ook Tijmen Snel (1.500 meter) en Dai Dai N'tab (500 meter) mogen deelnemen. Beiden vielen net buiten de boot voor een olympisch startbewijs.

Kramer niet op de massastart

Opvallend is dat er bij de EK wel een andere keuze is gemaakt voor de massastart. Voor de Spelen in Peking werd verrassend Sven Kramer aangewezen, maar in Thialf zal daarentegen Marcel Bosker samen met Jorrit Bergsma aan de start staan.

Volgens Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB, was dat een logische keuze. "Het programma bij deze EK zit heel anders in elkaar, met wedstrijden kort na elkaar. Uit het oogpunt van energiemanagement richting Peking is het verstandig dat onze rijders keuzes maken."