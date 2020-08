Californië vraagt Australië om hulp bij hevige bosbranden

In de staat woeden zo'n 560 natuurbranden. Die zijn het gevolg van een combinatie van extreme droogte, een hittegolf en 12.000 blikseminslagen die afgelopen week werden geregistreerd. In het noorden van Californië woeden twee branden die horen bij de grootste die ooit zijn vastgesteld.

"Deze branden vragen het uiterste van onze mensen en middelen", zei Newsom, die de brandweerlieden in Australië "de beste natuurbrandbestrijders ter wereld" noemt.

Het vuur wordt bestreden door meer dan 12.000 brandweerlieden, gesteund door helikopters en blusvliegtuigen. Vanuit tien Amerikaanse staten is hulp onderweg, maar gouverneur Newsom hoopt ook op steun uit het buitenland.

De gouverneur van Californië heeft Canada en Australië om hulp gevraagd bij het bestrijden van de honderden bosbranden in de staat.

Het ergste is nog niet voorbij in Californië - NOS

Tot nu toe zijn er zes doden gevallen. 43 mensen zijn gewond geraakt, onder wie brandweerlieden. Door het vuur zijn zeker 500 huizen en andere gebouwen zijn in de as gelegd.

Zeker 100.000 mensen is opgedragen om een veilig heenkomen te zoeken. "Zoiets als dit hebben we in vele jaren niet gezien", zei gouverneur Newsom. Hij riep deze week de noodtoestand uit. Dat moet ervoor zorgen dat genoeg geld en middelen beschikbaar zijn voor de bestrijding van de branden.

Klimaatverandering

Californië heeft jaarlijks te kampen met bosbranden, maar de laatste jaren worden ze steeds heftiger. Ook duurt het bosbrandenseizoen elk jaar langer door opwarming en extreme droogte, factoren die voor een groot deel worden gezien als gevolg van klimaatverandering.