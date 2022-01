Igor Bogdanoff overlijdt zes dagen na zijn tweelingbroer Grichka

De bekende Franse tv-persoonlijkheid Igor Bogdanoff (72) is in een ziekenhuis in Parijs overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Over de oorzaak het overlijden wordt door de familie niets gezegd, maar volgens Franse media stierf hij net als zijn tweelingbroer Grichka vorige week aan de gevolgen van een coronabesmetting. Ze zouden niet zijn gevaccineerd.

Igor en Grichka studeerden natuurkunde en wiskunde. Ze werden landelijk bekend als presentatoren van populaire maar door vakgenoten bekritiseerde tv-programma's over wetenschap en sciencefiction. Publicaties in wetenschappelijke tijdschriften van hun hand over de tijd vóór de oerknal werden door andere wetenschappers als onzin afgedaan

De twee staan ook bekend om de metamorfose die hun gezicht in de loop der jaren doormaakte. Ze ontkenden dat ze plastische chirurgie hadden ondergaan of aan een ziekte leden die tot vervorming van hun jukbeenderen en kin had geleid. Het enige dat Gichka er in 2018 in een interview over wilde zeggen, was dat hij en zijn broer "experimentatoren" waren.

De broers in de jaren 80: