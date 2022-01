Chinese miljoenenstad Xi'an al bijna twee weken op slot, einde niet in zicht

"Het is niet heel zwaar, maar wel een beetje saai. Alle dagen lijken op elkaar", zegt Tim Metz. Hij zit al sinds 23 december in een totale lockdown, net als de 13 miljoen andere inwoners van de Chinese stad Xi'an. Hij mag zijn appartement af en toe weer verlaten, maar het terrein van het appartementencomplex mag hij niet af.

Xi'an is momenteel het epicentrum van de coronapandemie in China. Sinds begin december zijn er 1.663 positieve gevallen gemeld in de stad. Voor Europese begrippen is dat niet veel, maar voor China is het reden om hard in te grijpen. Het land hanteert namelijk een 'zero covid-strategie'.

"Los van politieke argumenten kijkt men in China primair naar de volksgezondheid", vertelt correspondent Sjoerd den Daas. "Ziekenhuizen zouden, zeker buiten de steden, een golf aan patiënten niet aankunnen. Bijna 85 procent van de Chinese bevolking is gevaccineerd, maar de zorg is dat de Chinese vaccins onvoldoende bescherming geven tegen de nieuwste varianten. Ook is de boostercampagne nog niet afgerond. Reden dus voor de autoriteiten om vooralsnog vast te houden aan het inmiddels bekende playbook: hard ingrijpen bij iedere uitbraak, om de rest van het land zoveel mogelijk te sparen, en tijd te winnen."

Correspondent Sjoerd den Daas over de strenge aanpak in China

Hoe het aantal besmettingen in Xi'an toch kan oplopen, is niet helemaal duidelijk. Volgens persbureau Reuters is de huidige uitbraak terug te leiden naar een vlucht uit Pakistan, waar besmette passagiers aan boord waren. Maar hoe de verspreiding van het virus vervolgens is gegaan, is onbekend.

Boodschappen laten bezorgen

In de afgelopen weken waren er op meerdere plekken in China geïsoleerde lockdowns, maar Xi'an is de eerste grote Chinese stad sinds 2020 die weer vrijwel volledig op slot zit. De eerste dagen mochten inwoners in Xi'an nog elke twee dagen naar buiten om boodschappen te halen, maar dat mag inmiddels ook niet meer. Op internet wordt bericht over voedseltekorten in de stad, maar volgens Metz valt dat mee, en verschilt het per appartementencomplex hoe streng de regels zijn.

"Je kunt boodschappen online bestellen en laten bezorgen", vertelt hij via een videoverbinding. Maar na enkele dagen werden de regels aangescherpt en mocht niemand meer de deur uit. "Toen was het wel even spannend, want hoe ga je dan aan je eten komen? Maar een paar dagen later werden de regels versoepeld en mocht je weer op het terrein van het appartementencomplex lopen en eten laten bezorgen."