Patiënten in Radboudumc krijgen standaard PCR-test bij opname

Patiënten die worden opgenomen in het Radboud universitair medisch centrum in Nijmegen krijgen vanaf donderdag standaard een PCR-test. Voor zover bekend is dit het eerste ziekenhuis dat de regel invoert.

Een positieve test houdt een opname niet tegen. De test is bedoeld om patiënten op te sporen die zonder dat zelf te weten het coronavirus bij zich dragen. Zo kan verspreiding van het virus in het ziekenhuis zo veel mogelijk voorkomen worden, meldt het Radboudumc op de website.

"We namen altijd het zekere voor het onzekere: we doen direct een coronatest als daar maar enigszins aanleiding voor is. Maar niet iedereen die het coronavirus bij zich draagt, heeft klachten en dat geldt nog sterker voor gevaccineerden. Toch kunnen deze mensen besmettelijk zijn", verklaart arts-microbioloog Edmée Bowles de noodzaak van de standaard PCR-test.

Aparte kamer

Patiënten die voor een opname moeten testen worden niet in isolatie opgenomen voordat ze de uitslag hebben. "Als een testuitslag van een patiënt onverhoopt positief is, dan wordt die patiënt vanaf dat moment op een aparte kamer gelegd", vertelt Bowles.

De arts-microbioloog zegt dat uitslag van de test vaak dezelfde dag nog binnen is.