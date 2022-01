Als niet-politicus het kabinet in, waarom zou je dat willen?

Volgens Van Eijck moet de belangrijkste reden zijn om een niet-politieke loopbaan in te ruilen voor een kabinetspost dat je vanuit je idealen iets wilt veranderen en dat jij daarvoor van toegevoegde waarde bent: "Ik wilde toe naar een simpeler en eerlijker belastingsysteem. En ik had kennis van zaken."

Steven van Eijck werd in 2002 in het kabinet-Balkenende I staatssecretaris van Financiën, namens de Lijst Pim Fortuyn (LPF). Niet vóór de LPF, benadrukt hij: "Ik ben nooit lid geweest van de LPF, en daarna ook nooit van een andere politieke partij." In zijn portefeuille had hij onder meer fiscale zaken en de Belastingdienst. Voor zijn staatssecretariaat had hij zich daar ook al mee beziggehouden aan de Erasmus Universiteit, als docent fiscale economie. "Daarom voelde het vertrouwd."

Ook in eerdere kabinetten zaten zulke buitenstaanders. Soms werden ministers of staatssecretarissen zelfs pas vlak voor hun benoeming lid van de politieke partij waarvoor ze in het kabinet kwamen. Maar waarom zou je een goede carrière buiten de politieke inruilen voor een risicovolle onderneming als het ministerschap?

En dan is er ook nog de druk van buitenaf, van de media bijvoorbeeld: "Als bewindspersoon kun je op elk moment een microfoon onder je neus krijgen en word je geacht een antwoord klaar te hebben. Ook als je al mediaervaring hebt, is dat anders. Ben je wetenschapper, dan kun je zelf kiezen of je een mediaoptreden doet."

Daar moet je tegen kunnen, schetst hij: "Het is niet meer zoals in de academische wereld dat de argumenten die het meest overtuigend zijn het winnen. Voor de wetenschapper geldt de brille van de creatieve geest, voor bewindspersoon de meerderheid van de stemmen." Gelijk hebben staat allerminst gelijk aan gelijk krijgen.

Uri Rosenthal, van 2010 tot en met 2012 voor de VVD minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Rutte I, benadrukt ook de ideële kant: "Je hebt de macht om iets te veranderen. Maar het is ook weer niet zo dat je dat met een druk op de knop voor elkaar krijgt." Daar verkijken sommige bewindspersonen zich volgens hem op. "Succesvolle politici die dansen op tafel moet je niet als uitgangspunt nemen. Je ziet genoeg loopbanen die in tranen eindigen." In tegenstelling tot Van Eijck had Rosenthal wel al politieke ervaring. Hij was eerst lid en later fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer, maar daarnaast was hij actief in de wetenschap en het bedrijfsleven.

Naast de traditionele media is er tegenwoordig ook nog de druk van sociale media. Van Eijck: "Daarbij is het echt anders dan twintig jaar geleden." Het klimaat is verhard, vindt Van Eijck, op Twitter en Facebook is het soms van "een tranentrekkende triestheid", zelfs als er geen bedreigingen geuit worden.

Bewindspersonen krijgen te maken met beveiliging en kunnen misschien niet altijd alleen over straat. Rosenthal: "Je kunt er zelf wel tegen bestand zijn, maar je moet je ook afvragen of dat geldt voor je partner en je kinderen. Als je bijvoorbeeld kinderen hebt in een kwetsbare leeftijd, wil je ze dan aandoen dat ze getreiterd worden op school, omdat hun vader of moeder in het nieuws is?"

Plotseling voorbij

Ook speelt mee dat de politiek een behoorlijk onzeker bestaan is. Je ministerschap kan zo voorbij zijn. Balkenende I, waarin Van Eijck zat, viel zelfs al na 87 dagen. "Ik ging er naïef in. Ik wist wel dat een kabinetsperiode maar vier jaar duurt, maar dat het zo snel afgelopen zou zijn, heeft mij verrast. Ik had nog niks geregeld voor de periode daarna."