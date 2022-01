Flitsbezorgen de toekomst? Jumbo wil in ieder geval de boot niet missen

In december 2020, nog maar iets meer dan een jaar geleden, ging de eerste flitsbezorger in Nederland van start. Sindsdien zijn er in allerlei steden magazijnen verschenen van waaruit binnen tien tot twintig minuten boodschappen bij klanten bezorgd worden. Vandaag maakte Jumbo bekend een vergaande samenwerking aan te gaan met Gorillas, een van de vier flitsbezorgers die nu in Nederland actief zijn.

Deskundigen vinden het een verstandige stap. "Flitsbezorging is nog heel klein. Maar het groeit snel, vooral in de grote steden in het westen van het land", zegt Norman Buysse van marktonderzoekbureau GfK. "En dan met name bij speciale groepen: jongeren en huishoudens met kinderen." Afgelopen augustus onderzocht GfK de flitsbezorgmarkt. Toen maakte ruim 1 procent van alle Nederlanders gebruik van een flitsbezorging en ruim 4 procent van de jongeren tussen 18 en 34 jaar oud.

Vechtmarkt

Buysse denkt dat de samenwerking voor zowel Jumbo als Gorillas een goede stap is. Naast Gorillas zijn in Nederland Getir, Flink en Zapp actief in een handjevol steden. "Die vier flitsbezorgers zullen niet allemaal overleven. Er zullen er denk ik twee of maximaal drie overblijven en dan moet je je dus onderscheiden. Uitbreiding van het assortiment met Jumbo-producten, zoals salades en kant-en-klare maaltijden, is dan een goede stap voor Gorillas. En we zien dat er echt wel behoefte is aan snelle thuisbezorging, dus voor Jumbo is het goed om nu in deze markt te stappen."

Dat vindt ook retaildeskundige Kitty Koelemeijer van de Nyenrode Universiteit. "Er wordt wel gedacht dat supermarkten weinig te vrezen hebben van flitsbezorgers, omdat die maar een beperkte groep klanten aanspreken. Dan gaat het over de millennials en mensen met veel geld in grote steden die relatief kleine impulsaankopen doen. Maar mensen raken toch gewend aan onmiddellijke levering en geven dan minder geld uit in de supermarkt. Zo knabbelen flitsbezorgers aan de inkomsten van supermarkten. En met deze stap verbreedt Jumbo zijn aanbod en pakt ook een groep klanten die wel degelijk geïnteresseerd is in snelle bezorging."

Concurrentiestrijd met Albert Heijn

Albert Heijn is veruit de grootste op de online boodschappenmarkt met een marktaandeel van 45,8 procent in het derde kwartaal van vorig jaar. Picnic is nummer twee met 20,4 procent en Jumbo is met 20,2 procent bijna even groot. "Albert Heijn is verder en groter dan Jumbo met online boodschappen, dus dit helpt Jumbo ook in de concurrentiestrijd met Albert Heijn", aldus Koelemeijer.

De deal tussen Jumbo en Gorillas houdt in dat Jumbo de leverancier wordt van een groot deel van het Gorillas-assortiment. En vanuit Gorillas-magazijnen kunnen Jumbo-klanten straks boodschappen laten bezorgen in zo'n tien minuten. Het gaat daarbij wel om een beperkt aantal producten, rond de 1500 tot 2000, veel minder dan wat er in een fysieke supermarkt te vinden is. "Natuurlijk zie ik ook liever dat klanten naar een supermarkt komen", zegt Ton van Veen, financieel topman bij Jumbo. "Maar als de klant zelf aangeeft, ik wil op sommige momenten thuisbezorging en soms ook heel snel, dan kunnen we twee dingen doen: daarin meegaan of niet meegaan. En we kiezen nu voor het eerste." Jumbo verwacht ergens in de tweede helft van dit jaar van start te gaan met de flitsbezorging.