Lichten uit in kassen door hoge gasprijs: 'Onderstreept dat sector moet verduurzamen'

De energieprijzen zijn zo hoog dat een deel van de telers de rekeningen niet meer kan betalen. De lichten in hun kassen zijn daarom geheel of gedeeltelijk uit. Ondernemers die al eerder van het gas zijn afgestapt en bijvoorbeeld zijn overgegaan op aardwarmte, plukken daar nu de vruchten van. Maar zij zijn in de minderheid. De glastuinbouw is een van de grootste gasverbruikers van Nederland. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is de sector verantwoordelijk voor zo'n 9 procent van het totale gasverbruik. De energiekosten vormen volgens Glastuinbouw Nederland voor de gemiddelde glastuinbouwer zo'n 30 procent van de totale kosten.

Hoe werkt gasinkoop bij telers? Voor glastuinbouw zijn elektra, warmte en CO2 nodig. Die worden alle drie geproduceerd door warmtekrachtkoppelingen (wkk's) die op gas draaien. De elektriciteit die niet in de kassen wordt verbruikt, gaat naar het elektriciteitsnet. De wkk's hebben veel gas nodig. Bij telers is het gebruikelijk om een deel van het gas al van tevoren in te kopen. Zo verzekeren ze zich tegen grote prijsschommelingen. Gas dat niet van te voren is ingekocht, wordt voor de dagprijs bijgekocht. Die dagprijs is de afgelopen week weliswaar gezakt, maar is vergeleken met een jaar geleden nog steeds heel hoog.

Eind oktober bleek uit een enquête van Glastuinbouw Nederland dat meer dan de helft van de glastuinders door de hoge energieprijzen te maken had met hogere kosten en dat bijna 40 procent liquiditeitsproblemen vreesde. 75 procent had een gedeelte van de energiebehoeften vastgelegd. De verwachting is dat inmiddels nog meer telers te maken hebben met hogere kosten. De tomatenkassen van Leo van der Lans van Lans Westland draaien momenteel op 60 procent: alleen op eerder gekocht gas. "Dat betekent dat de tomaten minder snel groeien, en ik dus 60 procent van mijn normale productie draai." Niet iedereen in de sector is afhankelijk van gas. Rob Baan van Koppert Cress heeft zijn kassen onafhankelijk gemaakt van gas door aardwarmte te gebruiken: "Een aantal jaar geleden verklaarde iedereen me voor gek. De bank was volledig in paniek omdat dit project een miljoen euro meer kostte. Ze waren nog niet ingericht op een investering die zich op zo'n lange termijn pas zou terugbetalen." Glastuinder Leo van der Lans moet een deel van zijn lichten uitdoen. Rob Baan heeft geen last van de hoge gasprijzen, maar wel van hoge groene energiebelasting:

Telers doen de lichten (soms gedeeltelijk) uit vanwege hoge energieprijs - NOS