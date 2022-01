Shorttrackster Schulting maakt zich geen zorgen over lichte liesklachten

Ze was de grote afwezige afgelopen weekend bij de NK shorttrack: Suzanne Schulting. De topfavoriete voor meerdere olympische shorttrackmedailles volgende maand in Peking trok zich terug vanwege lichte liesklachten.

"Ik maak me er totaal niet druk om", is de 24-jarige Schulting duidelijk. Ze vermoedt dat haar klachten voortkwamen uit haar deelname aan het olympisch kwalificatietoernooi langebaanschaatsen. "Gewoon een kleine overbelasting. Ik heb twee keer de 500 meter flink hard gereden", legt ze uit.

Schulting ziet haar liesklachten niet als blessure, omdat ze dinsdag alweer verwacht op het ijs te staan. "Als ik daardoor maar vier dagen niet kan schaatsen, vind ik het niet per se een blessure. Als ik kijk naar hoe de lies vrijdag was en hoe die nu is, dat is echt een wereld van verschil. Ik heb er nu nauwelijks tot geen last meer van."

Spanning op de lies

Haar klachten begonnen donderdag tijdens de laatste training voorafgaand aan de Nederlandse kampioenschappen. "Ik voelde na de training dat het niet helemaal lekker zat", verklaart de olympische shorttrackkampioen op de 1.000 meter.

Toch stapte ze vrijdag het ijs op voor een warming-up. "Ik voelde dat er wat spanning op die lies zat. We wilden geen risico's nemen en de lies even laten rusten en herstellen."