Ten Hag laat het dromen aan fans over, maar: 'Suárez is hartstikke welkom'

'Een speler zoals Suárez is altijd welkom, maar zijn komst nu niet aan de orde' - NOS

Hij zei ooit bij Ajax terug te willen keren, heeft zelfs nog altijd contact met medewerkers van de club en in Barcelona staat men voor een grote schoonmaak. Genoeg ingrediënten om te fantaseren over de komst van Luis Suárez naar Amsterdam. Voor de fans dan. "Hij is hartstikke welkom, maar ik ga daar niet over dagdromen", verzekert Ajax-trainer Erik ten Hag in het Oostenrijkse Bramberg, waar de Amsterdammers zich voorbereiden op het nieuwe voetbalseizoen, dat voor hen op 13 september begint. Ten Hag: "Spelers als Suárez kunnen een impuls geven, zijn een absolute toegevoegde waarde. Maar contact? Nee, dat is er niet. We hebben ook niet de noodzaak ons te roeren, pas als er absolute sterkhouders vertrekken, is die er."

Ajax bereidt zich momenteel in Oostenrijk voor op de start van het nieuwe seizoen - ANP

En die sterkhouders staan nog gewoon onder contract in Amsterdam. Hakim Ziyech verdedigt tegenwoordig de kleuren van Chelsea en Joël Veltman beleeft bij Brighton zijn gedroomde buitenlandse avontuur, maar voor de rest van Ajax' toppers blijft het bij interesse en geruchten daarover. En het feit dat Ajax sinds woensdag zeker is van een plekje in de groepsfase van de Champions League, kan mannen als Donny van de Beek, André Onana, Nicolás Tagliafico en Sergiño Dest er volgens Ten Hag weleens van overtuigen gewoon in Amsterdam te blijven. "De Champions League is zeker een motivatie om bij Ajax te blijven. Ze weten wat ze hier hebben, dat ze in een goed team zitten en wij competitief zijn in die competitie", stelt Ten Hag. "We spelen op het hoogste niveau en we hebben de afgelopen jaren kunnen zien wat dat met spelers doet. Hoe ze zich kunnen ontwikkelen op dat podium, hoe ze kunnen uitblinken in de Ajax-speelstijl. Dat leidt uiteindelijk tot hele mooie carrières."

'Directe plaatsing Champions League motivatie voor spelers om te blijven' - NOS

Aankopen Antony en Mohammed Kudus maken een goede indruk, maar hoeven er van Ten Hag niet direct te staan. En dus verkeert de trainer in de voor hem ongekende luxe dat hij met een ingespeelde ploeg kan toewerken naar de competitiestart, zonder pittige Europese potjes die gewonnen móéten worden. Ten Hag: "Wij hebben ons altijd direct moeten kwalificeren voor de Champions League én nieuwe spelers moeten inpassen. Nu heb ik die factoren niet. Ik kan voor het eerst met een vaststaande selectie naar het seizoen toewerken. Dat is totaal anders." "Als we deze groep bij elkaar houden denk ik dat we er aan het begin van het seizoen direct staan. Ik heb een goed gevoel. De spelers zijn heel erg fit en staan er ook mentaal goed voor. Maar we weten het pas als de competitie begint." Ook omdat die ingespeelde ploeg nog tot medio oktober, als de Engelse transfermarkt als laatste van de vijf grote Europese competities sluit, belangrijke onderdelen kan kwijtraken. Wellicht dat er dan alsnog ene Luis Suárez ingepast moet worden. "Spelers als Suárez zijn altijd welkom bij Ajax." Ten Hag gaf aan dat Ajax ook niet hoeft te vrezen dat hij zelf ineens de deur uitloopt, naar het Nederlands elftal: