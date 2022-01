Basisscholen en middelbare scholen weer open, mbo en hoger onderwijs langer dicht

De basisscholen en middelbare scholen gaan vanaf volgende week maandag weer open, het mbo, hoger onderwijs en universiteiten in ons land nog niet. Dat heeft het demissionair kabinet besloten.

Het Outbreak Management Team (OMT) vindt de openstelling van primair en voortgezet onderwijs verantwoord, zei demissionair minister Slob van Onderwijs.

Ook de buitenschoolse opvang is vanaf volgende week weer open. Wel zullen op scholen en opvang veiligheidsmaatregelen blijven gelden tegen het coronavirus, zoals preventief testen. Slob deed een dringende oproep dat vanaf groep zes het preventief testen serieus wordt aangepakt. "We willen dat het testen twee keer per week wordt toegepast."

Vorige maand sloten de scholen een week eerder dan gepland, uit vrees voor de omikronvariant van het coronavirus. Uit de cijfers bleek dat met name kinderen in de bovenbouw van basisscholen een bron van snelle verspreiding van het virus waren.

"Het OMT ziet dat de besmettingen bij de jongsten zijn afgenomen", aldus Slob. Juist bij de oudere jongeren is dat nog niet het geval, dus in het mbo, hoger onderwijs en op universiteiten moet nog online les worden gegeven. Op 14 januari wordt weer een nieuwe afweging gemaakt.

Demissionair minister De Jonge noemde het een "moeilijk besluit" voor het kabinet. Met de openstelling van de scholen neem je een zeker risico, erkende hij, maar hij wees er ook op hoe belangrijk het is voor jonge kinderen en jongeren om weer naar school te kunnen gaan.

'Kinderbelangen vergeten'

De afgelopen dagen kwam van veel kanten kritiek op de gedwongen schoolsluiting. Zo deden Unicef en 59 andere organisaties donderdag een oproep aan het kabinet om de scholen na de kerstvakantie direct weer te openen. "Minderjarigen worden verantwoordelijk gemaakt voor de gezondheid van volwassenen, maar de belangen van kinderen zelf worden vergeten", aldus de organisaties.

Minister De Jonge kondigde aan dat buitensportlocaties voor jongeren vanaf 11 januari langer open blijven, tot 20.00 uur. Nu gaan die locaties om 17.00 uur dicht.

Volgens De Jonge hebben de huidige maatregelen geleid tot de situatie waar we nu in zitten, en waardoor de scholen weer open kunnen. "Tegelijkertijd hebben we nog zorgen voor de komende weken, omdat we ook weer een lichte toename zien in het aantal positieve tests."

Demissionair minister De Jonge erkent dat met de keuze van vandaag een risico genomen wordt: