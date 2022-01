Ook zoon Peter R. de Vries gewaarschuwd voor moordaanslag

De politie heeft Royce de Vries, de zoon van de in juli doodgeschoten misdaadverslaggever Peter R. de Vries, gewaarschuwd dat ook hij gevaar loopt. De recherche onderzoekt een tip aan de politie dat onbekenden hem willen vermoorden, bevestigt de advocaat na berichtgeving van Het Parool. De reden daarvoor zou kunnen zijn dat hij als advocaat de zussen van kroongetuige Nabil B. bijstond in een civiele kwestie tegen de staat.

"Ik deed dat uit veiligheidsoverwegingen anoniem, zó anoniem dat zelfs andere kantoorgenoten van niets wisten", zegt De Vries tegen de krant. "Maar de opsporingsdiensten zijn zo onzorgvuldig geweest het te laten uitlekken, waarna het ook nog eens in de media is gemeld."

Daarom overwoog De Vries al om te stoppen met het bijstaan van B.'s zussen. Na de aanslag op zijn vader kwam die beslissing in een stroomversnelling. "Ik heb mijn eigen familie in het ziekenhuis moeten beloven dat ik mijn handen volledig van de procedures voor de familie van Nabil B. zou aftrekken. Het was niet het moment om eigenwijs te zijn."

Andere advocaten waren eerder ook al afgehaakt in de zaak van de zussen van Nabil B., omdat ze er niet op vertrouwden dat de overheid hun identiteit goed zou afschermen.

Marengo

Nabil B. is kroongetuige in het Marengo-proces: de zaak rond een reeks liquidaties door de criminele organisatie van Ridouan Taghi. Peter R. de Vries stond Nabil B. in dat proces bij en werd afgelopen zomer op straat neergeschoten in Amsterdam. Ruim een week later overleed hij. Eerder werden de broer van Nabil B. en zijn advocaat Derk Wiersum vermoord.

De zaak waarin Royce de Vries bijstand verleende aan de zussen van Nabil B., had niets te maken met het Marengo-proces. Met het naar buiten brengen van de doodsbedreiging, hoopt De Vries die af te wenden.

De politie heeft extra veiligheidsmaatregelen getroffen rond De Vries en onderzoekt de herkomst van de dreiging.